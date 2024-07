Mooiste partij van het EK tot nu toe en misschien wel de allermooiste pot van allemaal. De kwartfinale die de finale had moeten zijn. Spanje tegen Duitsland, de twee beste ploegen van het moment. Belangrijk voor Nederland omdat we een van deze landen straks tegenkomen in de finale, nadat wij hebben gewonnen van achtereenvolgens Turkije (3-1) en Zwitserland (1-0). Spanje, met die heerlijke voetballers als Lamine Yamal en Nico Williams voorin, en Duitsland, dat al sinds 1939 met wisselend succes een machine is. Op de foto een plaat paella. Na de klik een schaal kaiserbrötchen, de grootste Duitse culinaire overwinning sinds de ontdekking van de curryworst door Herta Heuwer in 1949. Later meer.

1-0: Dani Homo 51'