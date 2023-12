Dik tachtig jaar nadat Nederland (met een klein beetje hulp van de VS, Engeland, Canada) de Rijn overstak en onze jongens na een paar dagen de Hollandse vlag op de Rijksdag plantten gaan WE Duitsland opnieuw veroveren. En wel tijdens het EK van 2024, met een invasie van indianen, wortelmensen, manvrouwen en al die andere Hardcore Hooligans waar de Duitsers helemaal geen antwoord op hebben. De LOTING voor het EK. Waar spelen we, wanneer, en belangrijker: tegen wie? De droomloting: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Nederland, Italië. Info hier, LIVE vanuit Hamburg: lóóóótennnnn!