Het is nu eenmaal een feit, dat de meeste grote (hoofd) steden een links bestuur hebben.

Ze smijten er met bakken geld om die steden leefbaar te houden, met wisselend succes, meestal geen.

Projecten hier en daar, zgn armoedebestrijding etc.

Criminaliteit neemt toe en alsmaar meer regeltjes en regelingen.

Linkse hobby’s krijgen bergen subsidie.

En toch stemmen die stedelingen steevast op linkse besturen, want “één grote happy Family”, kijk ons lekker links zijn.

Mensen die over het algemeen niet in de probleemwijken wonen, dus is er geen probleem.

Blankers die wél in de shitwijken wonen en willen dat er iets gebeurt zijn tokkies.

Zolang het de linksmens niet persoonlijk raakt, is het de ver van m’n bed show.

Het zal de mensen in het Utrechtse Oog in Al en Tuindorp een zorg zijn wat er in Sterrenwijk en Overvecht gebeurt.

Het boeit ze niet of Hoograven naar de klote gaat, zolang ze in Wittevrouwen hun bakfiets maar voor de deur kunnen parkeren.

Wat niet weet, wat niet deert.