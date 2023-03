Was gisteren al heel grappig en het wordt het vanavond weer heel grappig. Allemaal importboomers die heel hard roepen dat ze van die knalharde Amsterdammers zijn, behalve dan als de druk op het centrum verlicht moet worden en ze in hún buurt geconfronteerd worden met grootstedelijke spillover. Even de feiten. Amsterdam heeft een Erotisch Centrum bedacht en die Toren van Babel kwakken ze natuurlijk met sekswerkers en al in Zuid of Noord. Zodat Halsema en G-Wassink er in de grachtengordel geen last meer van hebben, zeg maar. Wel de lusten, dan ook de lasten!

Welnu, dat levert een hoop GEZEIK op. Op de schoolpleinen, in de dorpskroegen, in de buurthuizen: iedereen staat te schmieren over dat Erotisch Centrum. Roderickken en Marie-Claires uit Zuid die ineens heel erg bezorgd zijn over het welzijn van de werknemers van het naastgelegen EMA. Wilma's en Pietten uit Tuindorp, die in 1992 voor het laatst een keertje op de NDSM-werf zijn geweest, die zich plots afvragen of hun kinderen (van 37 en 42) wel geconfronteerd kunnen worden met deze lustopwekkende naakthekserij van de duivel, zonder er een litteken voor het leven aan over te houden. Tevens zijn er de laatste weken een heleboel amateur-pedagogen, planologen, stedenbouwkundigen en sociaal-maatschappelijke experts bijgekomen in Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid. Plots weet iedereen van de hoed en de rand, wat het beste is voor kinderen, in welke omgeving zij zouden moeten opgroeien, waarom een Erotisch Centrum op een andere locatie toch echt beter is dan hún locatie. Verzamelnaam van deze mensen: Calimero.

Dan krijg je dus voortdurend gekrijs als: "JAMAAR ER ZIT OP VIJF MINUTEN FIETSEN VAN DE NDSM-WERF EEN SPEELTUIN." En Agnes en Cees en Piet en Sharon zijn het er allemaal helemaal mee eens. Ze komen er nooit, op die werf, laat staan in die speeltuin. Maar er zit een speeltuin! Lokale PvdA-bestuurders, die voor privé- of politiek gewin in groepsappjes bewoners mobiliseren en opstoken om toch vooral tégen een Erotisch Centrum te zijn. We hebben nieuws voor deze PvdA-bestuurder: het was juist de PvdA die met Lodewijk Asscher als roerganger de Wallen heeft verkracht. Te ambitieus, te rigoureus, te weinig (politieke) draagkracht, en nu zitten we met deze shitzooi.

L'histoire se répète OMDAT ER NIET GELUISTERD WORDT. Stadsbestuur luistert niet, bewoners luisteren niet: iedereen doet maar wat. De sekswerkers worden straal genegeerd, ambtenaren in de Stopera hebben de opdracht het Erotisch Centrum er tóch wel door te drukken, ondernemers van een bedrijf 1 km verderop zijn doodsbang, buurtbewoners verzuipen in idiote drogredenen en er wordt lacherig aandacht geschonken aan de allergrootste idioten, zoals deze wandelende Jiskefet-sketch met z'n malle bordjes, die het presteert NDSM 'een volkswijk' te noemen. 'Laat de rauwheid toch overheersen', rapporteerde NRC in 2017, maar nog voordat de eerste snuifmillennials hun microwoningen op de werf hadden betrokken klaagden ze al over de muziekfestivals. Met je volkswijk.

ENFIN, veel te lang verhaal. Femke Halsema was gisteren in Zuid om met bewoners 'in gesprek' te gaan (lees: te luisteren naar hysterisch gekrijs en scheldpartijen) en dat gaat vanavond weer gebeuren in Noord, dus daar gaan we eens goed voor zitten. Plaats van handeling het iconische Zonnehuis, livestream na de klik, liveblog met belanghebbende updates hieronder. Popcorn & cola! Onze inzet: wél een Erotisch Centrum, maar dan óók een brug!

UPDATE 19.01 uur - WE ZIJN LIVE! Voor zolang het duurt. Gemeentestreams zijn doorgaans brak. Gaat er nog geneukt worden of wat

UPDATE 19.02 uur - Hoog boomergehalte in de zaal

UPDATE 19.12 uur - Iedereen zit. Huismoeders hebben spandoeken gemaakt. Net zoals vroeger bij de schoolvoetbal. Hup hup hup win die cup. Maar dan nu zonder de two girls

UPDATE 19.15 uur - WE BEGINNEN

UPDATE 19.19 uur - Femke Halsema hoopt de mensen geen stijve nek te geven, want het podium is heel hoog. Ze praat nu voor de sekswerkers

UPDATE 19.23 uur - Halsema wil een 'theater' in het Erotisch Centrum. Zaal: HAHAHA

UPDATE 19.27 uur - Volgens Mingus staan ze straks op het pontje coke en pillen te verkopen. Dat heeft te maken met 'de toeristenstroom'

UPDATE 19.31 uur - José is lang van stof

UPDATE 19.34 uur - Halsema: "Ooooh nu ben ik uw eerste vraag kwijt... O JA MENSENHANDEL"

UPDATE 19.40 uur - Eerste serieuze vraag. Halsema wordt om de oren geslagen dat cultuur wordt gebruikt als 'glijmiddel' om het EC erdoor te drukken. Gezapig antwoord

UPDATE 19.47 uur - Mevrouw is op NDSM (microwoningmillennial) komen wonen voor de kindvriendelijke omgeving. Halsema zegt terecht dat de oudste kinderopvang van Amsterdam op het Ouderkerksplein zit

UPDATE 19.54 uur - Paar slome vragen nu

UPDATE 19.59 uur - Tijd voor een rookpauze hoor. De halfzware Van Nelle met rooie Rizla zit te branden in de zak

UPDATE 20.02 uur - Marieke wil niet dat haar kinderen op vrijdagmiddag over de dronken Britten struikelen

Lol

Bijeenkomst Erotisch Centrum 29 maart 2023 from Studio Amsterdam on Vimeo.