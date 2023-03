Best relevant vind ik.

Zelf ben ik niet van het verkopen van neuken voor geld want ik ben een persoon met man die weinig sympathie heeft naar zielige mensen.

Maar laten we elkaar geen mietje noemen. Het grootste probleem wat we hebben in de wereld zijn mannen die niet aan hun trekken komen. Het is het oudste beroep ter wereld. Koper, peper, zout, goud of zilver ontvangen voor je "diensten". Hans Teeuwen is wat minder diplomatiek dan ik dan ben.

Ondertussen in Incel-wereld. Misschien bent u er zelf wel eentje die moe is van zowel links als rechts. En zelfs op de hand zitten en pindakaas met de hond werkt niet meer.

Ik denk dat statistisch gezien de wereld een stukje kalmer zou worden als er meer vrouwen (of mannen) zouden zijn die een klein beetje genot zouden geven aan die achterblijvertjes.

En als ze dat niet krijgen dan gaan die mannen rare dingen doen. Verkrachten, vermoorden, bomaanslagen plegen, met vrachtwagens op mensen inrijden. Vaak in samenwerking met drugs en alcohol en of "religie".

Voor de mannen die wel ooit eens lekker geneukt hebben... Ik heb een vraag. Had jij na een goede beurt van een lekker wijf nog zin om mensen te vermoorden?

Geef die mensen een wipje. Het scheelt een hoop ellende. Dat is het probleem. Je hebt 12 uur de tijd om mij te overtuigen dat we niet een mannenprobleem hebben die seksueel gefrustreerd zijn. Want zodra ze gefrustreerd zijn komt het niet meer goed.