Stel je bent net gedoopt in de Basiliek van de Heilige Nicolaas en je hebt er zin in. Dan moet je binnenkort dus echt een heel eind lopen voordat je erop mag. In een brief aan alle wandelaars laat burgemeester Halsema weten dat haar verkennend onderzoek drie mogelijke locaties heeft uitgewezen voor een nieuw "Erotisch Centrum", te weten "De Groene Zoom en Europaboulevard in gebied Zuid/RAI in stadsdeel Zuid en de locatie Docklandsplot in NDSM-werf Oost in stadsdeel Noord." Ja, dit is dus typisch hoe het globalisme u los probeert te weken van uw culturele bronnen, bodem en tradities. Het is het zoveelste plan om u te vervreemden van gemeenschap, communie en geborgenheid. De vinexering van een geworteld ambacht om u van elk waarheen te bevrijden. Mannen van het Westen, "There is a price we will not pay...

... There is a point beyond which they must not advance."

Een kunstenaarsimpressie van het nieuwe Erotisch Centrum

the future liberals want