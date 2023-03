Okeeee dussss. Amsterdam wil de hoeren verplaatsen. We zagen jaren geleden al dat het een slecht idee was en het is nog steeds een slecht idee. Wat wel grappig is, is dat lokale PvdA-politici nu in allerlei buurtappjes acteren dat ze zo mordicus tegen een erotisch centrum op, bijvoorbeeld, de NDSM-werf in Amsterdam-Noord zijn. Was niet juist de PvdA, Lodewijk Asscher met zijn rampzalige Project 1012, verantwoordelijk was voor de condoomloze verkrachting van de Wallen, waardoor we nu überhaupt in deze shit zitten? Het enige argument is: een erotisch centrum is niet welkom 'want er wonen kinderen'. Dat nimby-gekleuter van een partij die de problemen zelf heeft veroorzaakt is echt niet te harden. Alsof al die mensen die opgroeien op de Wallen uitgroeien tot monsters. Een sekswerker zelf in De Telegraaf: "'Ik hoorde op een gegeven moment zelfs het argument van voorbijfietsende dochters, die dan met sekswerk worden geconfronteerd'. Lachend: 'Ik heb gezegd dat we geen kinderen opeten'."

Zo'n erotisch centrum hoeft echt niemand te bijten op die NDSM-werf. Waar het natuurlijk écht om gaat, en dat staat mooi opgesomd in dit stuk, is dat de gemeente iedereen (van sekswerkers en toeristen tot bezoekers en bewoners) weer eens dubbel en dwars in de stront laat zakken, want linksom of rechtsom gaat dat erotisch centrum er natuurlijk gewoon komen. Helemaal NIKS geleerd van Project 1012. Niet luisteren naar de hoofdrolspelers. Niet meedenken met de sekswerkers. Verzuimen overlastgevende veiligelandiërs het gebied (en vervolgens het land, maar dat is weer een ander verhaal) uit te trappen. Niet handhaven op drank- en drugsgebruik. Sekswerkers wegzetten als toeristische attractie. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het mobiliteitsvraagstuk, want ze zijn nog te achterlijk twee stadsdelen te verbinden met een brug. Het is een grote circlejerk van de macht. En de burgers blijven straks over met ZAAD.