Wie had dat nou verwacht? Gekkenhuis Amsterdam heeft een stadsdeel (Noord) dat alleen bereikbaar is met zwaar vervuilende stinkponten die bijna de hele dag heen en weer varen - alleen 's nachts niet, want dan zijn bepaalde delen van de stad doodleuk niet of nauwelijks bereikbaar. Werd er een of andere Belgische architect en stedenbouwer ingevlogen om voor een sloot geld een plan uit te tekenen voor een paar bruggen over het IJ, precies zoals iedere normale stad met een water in het midden gewoon wat bruggen heeft. Nou, de urgentie was al niet aanwezig - want de komende tig jaar zou er toch niks gebeuren - maar in Amsterdam houden ze zich liever bezig met mokerdomme Sprookjesparkprojecten als een kabelbaan over het IJ, zo'n rattentrek waar behalve blowende stinktoeristen uit Watford (waar GroenLinks zo'n hekel aan heeft) precies helemaal NUL inwoners van de stad gebruik van gaan maken. En nu zijn die bruggen ook van de baan want de gemeente heeft het geld over de brug geflikkerd. Meer dieselponten dan maar. En maar een grote bek over verduurzamen en maar burgers dwingen bootjes weg te doen en andere auto's te kopen. 80.000 passagiers per dag van en naar Amsterdam-Noord die elkaar staan te verdringen (met ergernis en agressie als gevolg) voor een plekje op zo'n stinkboot omdat die idioten in de gemeenteraad kennelijk te debiel zijn gewoon een BRUG voor fietsers over dat water te bouwen. Het is inderdaad ook heel moeilijk voor te stellen als het enige rondje dat je als dichtgetikte en Amsterdamvreemde grachtengordelpoliticus doet de 500 meter van je huis in de binnenstad naar de Stopera is, maar er wonen dus MENSEN in Noord. Nu al 100.000 en over 20 jaar zijn het er zo'n 150.000. En omdat de gemeente Amsterdam te achterlijk is een brug te bouwen worden die mensen in de kou gezet, terwijl ze in Rotterdam gewoon weer een iconische stadsbrug uit de grond gaan stampen. Je krijgt toch vaak het idee dat die maffe zelfpijpers in het Amsterdamse stadhuis er alleen zitten om de bevolking in de bek te tuffen.