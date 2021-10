In alle door water gesplitste steden ter wereld bouwen ze tussen de stadsdelen gewoon een brug, of meerdere bruggen, of desnoods een tunnel. Neem nou Praag: prachtige bruggen over de Moldau, lokalen, toeristen, handig, snel, makkelijk. Of Londen: handig zeg, die bruggen! Of Rotterdam: daar zijn ze zo geil op bruggen dat ze niet meer kunnen stoppen, maar je komt er wel snel van A naar B. En dan over naar Pretpark Amsterdram. Daar zitten er een paar in het college die te achterlijk zijn een verbinding over dat water te bouwen, en nu ze er door druk vanuit de publieke opinie eenmaal mee bezig zijn komt dat ding er niet eerder dan 2040, en dus verschijnen er allemaal particuliere cowboys die zich ertegenaan bemoeien met allemaal onzalige plannetjes, zoals een mokerdomme kabelbaan. Geen enkele forens, precies NUL, stapt ooit in zo'n goor stinkhok om het IJ over te steken. Dan maar met de kop in de wind op de pont. Zo'n kabelbaan is alleen leuk voor braaktoeristen en daar heeft Amsterdam een schijthekel aan, dus: WAAROM? Zijn er mensen in het college omgekocht door die kabelbaancowboys? Het snelst groeiende stadsdeel van de republiek, met 160.000 inwoners in 2040, is straks afhankelijk van een paar schijtpontjes en... EEN KABELBAAN. Niet dat je in 2040 nog met je auto die stad in mag, maar: EEN KABELBAAN. Net als in Mayrhofen, Flachau en Kaprun. Wat zitten er voor een mensen in dat stadhuis dat te debiel zijn om te zien dat er gewoon zo snel mogelijk een BRUG moet komen? Of zouden ze in ALLE ANDERE STEDEN OP DE PLANEET bruggen bouwen omdat het van die onhandige dingen zijn? De cruiseterminal verplaatst naar de Coenhaven, rijnaken kunnen gewoon onder een brug door, omaatjes die de fietshelling niet kunnen halen gaan met hun damesfietszadel maar lekker de pont op en als je NU begint met bouwen staat dat ding er in 2026. Gewoon, stadsdelen verbinden, met een brug. Maar de gemeente Gekkenhuis bouwt... EEN KABELBAAN.