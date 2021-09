Gefeliciteerd Amsterdam, jullie hebben heel veel mkb'ers en zzp'ers weer eens hartstikke verdrietig en nerveus gemaakt. De voorbije weken viel er bij de duizenden ondernemers in de stad een gezellige dreigbrief op de mat, met als kernzin: "Daarom mogen er vanaf 2025 alleen nog uitstootvrije bedrijfsauto's binnen de Ring A10 rijden." Dat is voor de Jumbootjes, de CoolBluetjes de PostNL'letjes van deze wereld misschien niet zo'n probleem, maar duizenden zzp'ers en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn vrij hard de lul. De aannemer, die het hele land doorkruist om zijn boterhammen te verdienen. De schilder. De wijnboer. De cateraar. De stukadoor. De slotenmaker. De marktkoopman. De setdresser in de filmwereld. De leveranciers van het Food Center. De tegelzetter. De slager. Niet de Groot Wassinkjes en de Van Doorninckjes die op een fietsje heen en weer pendelen tussen grachtengordel en ivoren toren, maar gewone mensen, wier realiteit voor een flink deel van de Amsterdamse politiek al enige jaren een ver-van-hun-bedshow is. Hier is een mes, daar is je keel, koop binnen drie jaar maar een nieuwe bedrijfswagen.

Tweedehands elektrische bussen zijn er niet of nauwelijks, want ze zijn vrij nieuw en nog volop in productie en ontwikkeling. Daarnaast hebben die dingen vooralsnog het bereik van een pak vla: een nieuwe eVito van Mercedes heeft een lachwekkende range van 137 kilometer. Dan heb je als aannemer ook nog eens een fijne inrichting van Sortimo in je bus, paar laddertjes erin, wat zwaar gereedschap: dan kom je nog geen 100 kilometer en dan ben je precies helemaal nergens behalve bij een laadpaal. Stel: je bent een in Amsterdam gevestigde hovenier. Dan kun je voor je tuinklussen in Amsterdam prima de elektrobus pakken, maar voor een opdracht in Enschede hang je onderweg twee keer als een zombie aan een laadpaal. Dan doet Amsterdam heel stoer met 5.000 euro subsidie ('aanvragen vóór 31 december 2022') maar zo'n eVito is er vanaf € 43.880 (okee, een uitstekende Proace gaat voor € 29.995) en dat is ook met subsidie, kleinschaligheidsaftrek, milieu-investeringsaftrek en winstvrijstelling nog steeds teringveel geld, en dat in een tijd dat het vet nou niet bepaald op de botten zit bij ondernemers, die in veel gevallen uit hun eigen pensioenpotten zitten of zaten te vreten.

Bovendien is die vuige dreigbrief van de gemeente voorbarig, zoals we hier lezen de blog van lector City Logistics Walther Ploos van Amstel: "In het Actieplan Schone Lucht Amsterdam (van oktober 2019) is enkel het voornemen opgenomen dat er in Amsterdam per 2025 een uitstootvrije zone zal worden ingevoerd voor bestel- en vrachtvoertuigen in het gebied binnen de ring. Net voor de zomer zijn de landelijke kaders vastgesteld waarbinnen gemeenten nu concrete regels moeten opstellen die ook nog eens proportioneel moeten zijn. De lokale regels moeten vervolgens nog ter zienswijze en inspraak langs belanghebbenden. De voortgang daarvan is niet bekend. Maar, dan kan zomaar nog eens 6 tot 12 maanden duren. En, dan nog geldt een overgangsregeling van minimaal 4 jaar voordat de maatregelen in gaan. Schuift dit dossier door naar een volgende coalitie? Komt van uitstel afstel?"

Zo'n dreigbriefje, het is allemaal weer heel dapper van de gemeente Amsterdam, waar GroenLinks-bomenhater Marieke van Doorninck iedere avond met de volledige raad van bestuur van Vattenfall in bed ligt en de gepeperde rekening van de energietransitie neerlegt bij gewone mensen: geen bootjes, geen kachels, geen benzinewagens, geen bestelauto's en alle verboden die vanzelf een keer gaan komen, zoals het verbod op de barbecue, maar wél torenhoge windmolens bij iedereen voor de neus. Maar goed. Gewone mensen, die zijn er toch al bijna niet meer in Amsterdam.