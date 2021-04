Het criminaliseren van prostitutie is al ter sprake gekomen (CDA weer), en men heeft al likkebaardend (sorry) staan kijken bij "de Zweedse aanpak". dit houdt dat betaalde seks wettelijk is verboden, en dat de klant per definitie strafbaar is. In Zweden met hun "feminist government" zijn ze op wel meer gebieden volkomen geschift. Het argument is uiteraard weer "om mensensmokkel en vrouwenhandel tegen te gaan" maar ik heb zo het vermoeden dat het er in Nederland meer om gaat, dat prostitutie vrijwel altijd 'cash only' is, en de overheid geen zicht heeft op alle transakties, en dus geld "misloopt".