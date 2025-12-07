Omdat heel veel mensen hun houtkachel aanmaken met een krantje (bij voorkeur het AD) is men daar al jaren bezig met een War on Houtkachels. Dat potsierlijke geleuter over '1,2 miljoen mensen happen naar adem' is alleen maar bedoeld om het vuurtje op te stoken. Maar nu wordt het wel lollig: houtkachels zijn stom maar die belachelijke stookwijzer - staat alleen maar op rood - blijkt toch ook stom. Er is ook helemaal niemand met een houtkachel die naar die vingerwapperwijzer kijkt, want het is niet zo ingewikkeld: droog hout, niet je gelakte kast erin flikkeren, niet stoken bij dichte mist, klaar. Gelukkige stoker, gelukkige roker - alhier de Grote GeenStijl Haardhouttest van vorige winter, ook nog geldig voor dit jaar, plus een paar procent voor de prijs. En mocht u nou zonder aanmaakblokjes (en krantjes) zitten als de Russen komen (doe de Zwitserse methode), kunt u altijd nog de kachel aanmaken met de folder van het noodpakket.