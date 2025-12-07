achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

AD start nu ook War on Stookwijzer

Gelukkig wel wereldkampioen moeilijk doen

Omdat heel veel mensen hun houtkachel aanmaken met een krantje (bij voorkeur het AD) is men daar al jaren bezig met een War on Houtkachels. Dat potsierlijke geleuter over '1,2 miljoen mensen happen naar adem' is alleen maar bedoeld om het vuurtje op te stoken. Maar nu wordt het wel lollig: houtkachels zijn stom maar die belachelijke stookwijzer - staat alleen maar op rood - blijkt toch ook stom. Er is ook helemaal niemand met een houtkachel die naar die vingerwapperwijzer kijkt, want het is niet zo ingewikkeld: droog hout, niet je gelakte kast erin flikkeren, niet stoken bij dichte mist, klaar. Gelukkige stoker, gelukkige roker - alhier de Grote GeenStijl Haardhouttest van vorige winter, ook nog geldig voor dit jaar, plus een paar procent voor de prijs. En mocht u nou zonder aanmaakblokjes (en krantjes) zitten als de Russen komen (doe de Zwitserse methode), kunt u altijd nog de kachel aanmaken met de folder van het noodpakket.

Never forget

Tags: stookwijzer, houtstook, houtkachel
@Mosterd | 07-12-25 | 15:35 | 35 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Stookwijzer waardeloze tool die voor geen meter klopt

"Onderzoek RTL Nieuwspanel: acht op de tien houtstokers checken Stookwijzer niet"

@Pritt Stift | 24-10-24 | 09:30 | 141 reacties

Ook Telegraaf begint War on Houtkachels

Hilarische proefballon van Haagse lobby-hoeren opgeblazen op Basisweg

@Pritt Stift | 20-07-23 | 09:00 | 326 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.