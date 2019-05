Hoe harder er van de daken wordt geschreeuwd dat CO2 slecht is voor het klimaat, en dat er nu radicaal ingegrepen dient te worden (de VVD hangt zichzelf ermee op), des te minder je nog hoort over het echte verhaal, de waarheid: Peak Oil. Peak Oil was nog trending 10 jaar geleden, maar daarna offline gehaald. Terwijl het een ijzersterk verhaal is, veel overtuigender dan het CO2 verhaal, empirisch verifieerbaar, en in hoge mate voorspelbaar: zaken die bij het klimaatverhaal ontbreken. Kolen en gas idem dito. De regering wil NL zo snel mogelijk van het gas af, en lijkt wel in paniek.

Peak Fossiele Brandstoffen is een realiteit, een onaangename realiteit, want het sprookje van de economische groei valt erdoor compleet in duigen.

Terwijl conventionele olie heeft gepiekt, en de resterende voorraden tegen veel hogere prijzen en investeringen moeten worden geproduceerd, is het interessant om te zien hoe de reeds merkbare eindigheid van de fossiele brandstoffen doorwerkt in de maatschappij. De maatschappij is zeer complex, en het is niet te voorspellen hoe steeds meer schaarse en duurdere brandstof uitwerken op de economie. Toch zie ik de klimaathysterie als een symptoom van de grotere schaarste op de oliemarkt. En in ons land gaat het ook om olie, maar meer in het bijzonder om gas. Daar wordt voor het eerst sinds de ontdekking van Slochteren nu meer van geïmporteerd dan zelf geproduceerd. Dat is een mijlpaal, maar dan wel zo'n mijlpaal die tot blinde paniek heeft geleid bij de politiek.

Maar waarom zegt de politiek niet gewoon eerlijk waar het om gaat? Waarom zeggen ze niet dat het niet om het klimaat gaat, maar om de eindigheid van olie, gas en kolen? Waarom niet het eerlijke verhaal vertellen? Is het wellicht omdat als de mensen zich dit realiseren, ze dan in paniek raken, dat er dan gehamsterd gaat worden? Of komt het dat het hele idee van een tekort, en van een steeds minder, niet past in het denken van deze tijd? Of is het dat de mensen dan weleens zouden kunnen gaan denken: laten we het er nog maar van nemen zolang het nog kan. Of komt het doordat het dan duidelijk wordt dat de belofte van steeds toenemende welvaart niet meer kan worden waargemaakt, en waar moeten de politici de mensen dan blij mee maken?