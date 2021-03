Van harte gefeliciteerd hoor, alle soja latte zuipende GroenLinks-bakfietsmoeders op IJburg. Het is jullie gelukt, de toekomst van jullie kinderen Yoto en Toekie is vogelversnipperaarvrij. Na het jarenlang stemmen op GroenLinks, het daarover opscheppen op verjaardagen en het voornemen van de radicaal-activistische tak van GroenLinks (te weten GroenLinks Amsterdam) de windmolens dan maar in de aanblik van de GroenLinksers op IJburg te pleuren, kwam de GroenLinks-enclave op IJburg in opstand. NIMBY weet u wel, snoeihard deugen voor de bühne, maar als je geconfronteerd wordt met je eigen keuzes hypocriet en achterbaks de andere kant op buigen. Wethouder Marieke van Doorninck, door oud-GroenLinkser Fenna Swart in Nieuwsuur omschreven als 'compleet doorgeslagen', is door haar hoeven gegaan voor de hardste schreeuwers. En dus worden de inwoners van Amsterdam-Noord, het nieuw te bouwen Haven-Stad, de Noorder IJplas (daar willen ze zogenaamd een stadspark van maken - een WINDPARK zullen ze bedoelen), Tuindorp-Oostzaan en het gebied rond de Ring A10, zonder mogelijkheid tot verweer maar met nutteloze inspraakavonden aangezien GroenLinks-wethouders toch Oost-Indisch doof zijn voor argumenten over negatieve effecten, opgescheept met vogelverslindende, herriemakende, hersengekmakende slagschaduwverspreidende en uitzichtverkrachtende hobbyprojecten van een paar groengeverfde uitslovers in een tijdelijk stadsbestuur. Het voorkeursgebied loopt helemaal tot het NDSM-terrein, waar heel veel GroenLinksers hun dure penthouses heus niet hebben gekocht om uit te kijken op een stel vieze windmolens. Dus, we weten het goed gemaakt. SCHRAPPEN alle zoekgebieden in de stad, gooi een paar windmolens in het Havengebied en de rest mag in dat extra zoekgebied in landelijk noord. Om precies te zijn in Holysloot.

UPDATE: Van Doorninck (GroenLinks): "Ik kan niet beloven dat niemand iets van de windmolens gaat merken." Wie er niets van merkt, zijn de GroenLinksers op IJburg. Wie er wél iets van merkt, zijn alle niet-GroenLinksers in Amsterdam-Noord die niet hebben gekozen voor deze groene gekte.