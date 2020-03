Keurig niet genoemd door stadsblad Parool. Niet nagezocht door stadsomroep AT5. Maar een lafjes half in beeld gebracht huis bij het Belgenblaadje aan de Basisweg was voor de Ongefundaarde Vastgoeddesk voldoende om via puzzelstukjes over veerpontjes, verwijzingen naar prijs & oppervlak en het feit dat de woning boven de Ring, maar wel binnen de gemeente moest liggen het paradijselijke perceeltje aan het Holysloter Die te vinden. "Met ruimte voor een bootje", dus zoonlief kan naar hartelust piraatje spelen met papa's nepwapens.

Inhoud & details zijn vakkundig weggejorist van Funda maar nog wel te vinden op de site van de makelaar (+ FB). Prachtig optrekje, mevrouw de burgemeester! Gezellige houtkachels (meervoud), maar wel matig geïsoleerd met dat G-label. Mogen we aannemen dat u dat ditmaal wel op gaat lossen? Het is 2020 en als we niets doen, zijn we volgens uw partijgenoten over tien jaar allemaal deaud. Je wilt toch voorkomen dat je toegangsweg geblokkeerd moet worden door doodliggende klimaatquerulanten die met hun rolkoffers over de ouderwetse klinkertjes uw kant op komen.

Overigens vermeldt het Paroolbericht nog steeds/wederom dat La Halsema een "marktconforme huurprijs" betaalt voor haar crime scene ambtswoning aan de Herengracht, maar uit eerder onderzoek van GeenStijl is al gebleken dat dit *niet waar* is. Waarvan koopakte.

Biomassacentrale 1

Biomassacentrale 2

Wapenkisten voor manlief!