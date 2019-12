Burgemeester Femke Halsema betaalt helemaal geen marktconforme huur voor haar ambtswoning, waar haar man een onklaar gemaakte revolver liet rondslingeren. De gemeente Amsterdam betaalt zelfs de extra inkomstenbelasting over de hogere "economische huurwaarde", blijkt uit een Wob-besluit dat op 16 september 2019 is genomen, maar ondanks een aankondiging nog steeds niet online is gepubliceerd. Uit de stukken, die in handen zijn van GeenStijl, blijkt ook dat een inpandige verbouwing van de ambtswoning 80.312 euro kostte, terwijl tussen 2017 en 31 juli 2019 voor 253.604,89 euro aan "groot onderhoud" aan het gehele pand is gepleegd.

Burgemeesters betalen maximaal 18% van hun salaris voor het gebruik van een ambtswoning. Als de werkelijke waarde van de woning hoger is, ziet de Belastingdienst het verschil als 'loon in natura', waarover ook inkomstenbelasting moet worden betaald. Deze extra belasting wordt, volgens de wet, door de gemeente betaald. In de stukken staat dat de Belastingdienst de "economische huurwaarde" van de burgemeesterswoning op 24 oktober 2013 heeft bepaald op 48.000 euro per jaar. Halsema betaalt ongeveer de helft, namelijk zo'n 26.000 euro per jaar.

Halsema verklaarde op 14 september (twee dagen voor het versturen van het Wob-besluit) echter dat ze "een marktconforme huur" betaalt. Die bewering wekte destijds al verbazing, maar het blijkt nu dat de gemeente niet alleen wist dat het een leugen is, maar ook nog eens opdraait voor de extra inkomstenbelasting. Verder betaalt de gemeente ook de energiekosten voor de woning, en hoeft Halsema in tegenstelling tot veel Amsterdammers geen servicekosten af te dragen. Bovendien zijn de huren in Amsterdam sinds 24 oktober 2013 flink gestegen.

Verder valt op dat in het Wob-besluit wordt vermeld dat er een concept-overeenkomst is "waarin aangegeven wordt wat de burgemeester en de gemeente Amsterdam (Directie Gebouwen) van elkaar mogen verwachten met betrekking tot het gebruik van de dienstwoning. Dit gaat o.a. over de staat van de woning, de gebruiksvoorschriften en het onderhoud." Volgens het besluit was de overeenkomst nog niet ondertekend, omdat Gemeentelijk Vastgoed daarover nog "in gesprek" was met de burgemeester.

Het Wob-verzoek over deze informatie is al op 1 december 2018 (!) bij de gemeente ingediend. Het is vervolgens maandenlang niet behandeld, en pas op 16 september heeft de Directie Juridische Zaken, dat binnen het College van B&W onder verantwoordelijkheid van burgemeester Femke Halsema valt, een besluit genomen. Onderaan het besluit wordt aangekondigd dat het verzoek en het besluit op www.amsterdam.nl/wobbesluiten zullen worden gepubliceerd. Er zijn sinds 16 september heel veel besluiten op www.amsterdam.nl/wobbesluiten gepubliceerd, maar toevallig zit dit besluit er dan weer niet bij. Lag het misschien nog bij het Bureau Integriteit op de stapel?