Niet alleen het door Halsema gebruikte woord 'nepwapen' blijkt een leugentje te zijn. De burgemeester, die gisteren al aan het journaille moest verklaren waarom er geen huiszoeking naar de door haar man Robert Oey opgebiechte wapenopslag in haar ambtswoning is gedaan, deed in die verklaring de bewering dat ze een "marktconforme huur" betaalt voor het burgemeesterspaleis in de Gouden Bocht van de hoofdstedelijke Herengracht. Dat wordt in de Teleblaag openlijk betwijfeld door een makelaar: de huur van 2161 euro die de burgemeester betaalt voor bewoning van de zolderverdieping, kan wel vijf of zes keer over de kop aan een gracht waar woonverdiepingen voor bedragen ten noorden van een miljoen euro van de hand gaan (Funda). Wat ze bedoelt, is dat ze een burgemeesters-cao-conforme huur betaalt. Maar gewone stervelingen overige rijkelui betalen rustig het vijfvoudige. En als zij alleen op zolder woont, wie woont er dan in de rest? Is dat überhaupt bewoond, en zo ja: wordt daar huur voor betaald? Door wie? Zo nee, faciliteert de burgemeester dan (kraakgevoelige) leegstand in de binnenstad? Wat heeft de verbouwing gekost, wie heeft dat betaald, en weten ze van het Italiaanse marmer in de badkamer? En op welke verdieping slaapt Robert Oey eigenlijk op de bank na dat treinramp interview van vrijdag, of zit ie inmiddels alweer in Bangkok?





En wie huurt de achtertuin?