Scènes uit een Huwelijk. Oi oi oi, het wordt nu toch wel politiek penibel voor de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks). Mannie en vader van het 15-jarige straatschoffie loopt gigantisch leeg in een monumentaal FOEI-gesprek in Weekblad Story NRC/Handelsblad naar aanleiding van Het Nepwapen Incident.

Vermeende nepwapen zou 20 jaar geleden gebruikt zijn voor het maken van een logo van een filmbedrijf, en slingert sindsdien rond bij de Halsemaatjes. Twintig jaar geleden had Oey de productiemaatschappijtjes Feniks en Noodweer, dus succes met googlen

Documentairemaker Oey verklaart verder in het geruchtmakende interview dat het nepwapen dat bij Bruno H. werd aangetroffen werd helegaar geen nepwapen is, maar een echt wapen dat het niet doet. Ook zegt Oey dat er nog veel meer illegale meuk in de ambtswoning ligt. Aangezien Oey geobsedeerd is door guns, militairen en missies valt te vrezen dat de hele zolder aan de Herengracht volgestouwd is met schietgeweren, bommen en granaten. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat er een heuse tank in het tuinhuis geparkeerd staat.

Voorts is het interview natuurlijk funest voor de carriere van BM Halsema, want liegen = politieke doodzonde = aftreden. Tevens kunnen er in de Stopera de scheidingspapieren worden klaargelegd, want gehuwde stellen die met elkaar via een krant praten, moeten maar de conclusie trekken. Oey verliet de echtelijke sponde overigens al eerder nadat Femke schuins marcheerde met die Bekende Schrijver, dus het was al stuk.

Verder hebben we ons de tiefus gelachen om de NOS, die probeert te redden wat er te redden valt.

UPDATE: Niet langer privékwestie. Halsema moet op matje komen.

Witwassen. Zo moet het...

LOLOLOL