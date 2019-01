Halsema, net als de rest van die kliek, is het perfecte voorbeeld van de "Do as I say, not as I do"-mentaliteit waarmee die hele kant van het politiek spectrum doorspekt is. Kijk, als een vadsige VVD'er in een kapitale villa woont terwijl hij champagne-drinkend en sigaar-rokend over aandeeltjes praat met de amice waarmee hij geregeld een vorkje prikt, dan is het in elk geval intern consistent, wat je er verder ook over wil denken. Maar als een GroenLinkser pleit voor diversiteit en inclusiviteit maar de eigen kinderen op een witte school wil hebben, en armlastige bejaarden een warmtepomp wil opleggen terwijl ze zelf niet eens dubbel glas, een ongesubsidieerde electrische auto of een enkel zonnepaneeltje heeft, dan is het gewoon een hypocriete heks.