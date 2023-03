Het hoort gewoon op die wallen thuis. Er gaat geen Britse hond naar een modern hoge erotische flat in Amsterdam Noord. Dat gebouw is dan over 10 jaar wat anders en nog erger: prostitutie zit dan in de illegaliteit i.p.v. dat het nog enigszins zichtbaar is. Harder aanpakken en meer investeren in langdurig aanpakken criminaliteit, waaronder mensenhandel helaas, lijkt me een veel beter plan.

En dan nog: de prostituees waren eerder op de wallen dan de jankerds die wisten waar en in wat ze gingen wonen. Verhuis dan gewoon?