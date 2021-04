Burgemeester Halsema geeft toe dat ze niet in staat is een paar jongeren in een park rustig te houden en daarom grijpt ze naar het ultieme zwaktebod van een bestuurlijk leider: alles kapotverbieden. "De gemeente wil met een verordening de bevoegdheid krijgen om voor bepaalde gebieden en tijden alcohol, lachgas, en versterkte muziek te verbieden." Dit om de Vondelparkfeesten te voorkomen als de zon binnenkort weer doorbreekt. Blijkbaar denkt mevrouw Halsema, bekend van BLM-koffiemomentjes op de Dam, dat mensen die zich niet aan de anderhalvemeterregel houden zich plots wel aan de alcoholregel gaan houden. We mogen al niet op een terras zitten, de kans dat we kroeg in mogen is ongeveer zo groot als de loterij winnen en dadelijk mogen we ook geen pilsje meer wegtikken in het zonnetje in het park. Alleen omdat juf Halsema geen orde kan houden in haar openlucht schoolklasje. Als het zo doorgaat mogen we alleen nog thuis bier drinken naast de houtkachel. Oh nee, wacht...

Alcoholverbod gaat dit echt voorkomen