Haha, geweldig! Echt leuk!

Dat laat ook zien, als je zoiets zingt, in collectief of niet, hoe ongelooflijk dom en wereldvreemd voetballers zijn.

Dit gebeurt werkelijk alleen in voetbal.

Voetbal is, nou ja, voetbal.

Of 'ons' clubje nou met 780-0 won, maakt niet uit, het was een ongelooflijke kutwedstrijd, het lag aan de trainer, of de scheids.

Gelijk dan maar het veld oprennen met een doorgesnoven harses en de keeper op z'n bek rammen.

Plankton.

We hebben gewonnen, ze hebben verloren.

Niveautje hoor!