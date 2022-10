: Dan blijf je met het probleem van de niet-partydrugs zitten waar nu ook veel geld in omgaat en waarvan de gevolgen voor gebruikers hiervan buitengewoon nadelig zijn. Die gevolgen neem je niet weg net legalisering: die versterk en vergroot je mogelijk.

De "war on drugs" mag dan verder wel beperkt effectief zijn, maar het alternatief, alles maar legaliseren, is niet per se (veel) beter. Het toegankelijker maken van drugs, of dat nu om softdrugs of harddrugs gaat, kan toch zomaar de drempel verlagen voor mensen om het eens te gaan proberen (dat het nu verboden is, schrikt sommigen wel degelijk af) en maakt het makkelijker voor verslaafden om hun verslaving te voeden, met alle gevolgen van dien. Roken en overmatig/onverantwoord alcoholgebruik is al een probleem: waarom zou je daar problemen als gevolg van meer toegankelijke drugs aan toe willen voegen?

Hoe moet de legalisering er verder dan uit komen te zien is ook een vraag. En hoe rijm je het legaliseren van schadelijke drugs (ook softdrugs zijn dat, hoe je het ook wendt of keert) met de taak die je als overheid hebt om de volksgezondheid te beschermen en te bevorderen? En tuurlijk, die vraag kun je je ook stellen bij tabak en alcohol, maar evenzogoed bij drugs. Dat het een is gelegaliseerd, rechtvaardigt niet de legalisatie van de ander.