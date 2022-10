En we trappen er weer in.

Het gaat niet om die bankies. Het gaat niet om die twee over-the-top poten of homo's.

Het gaat zelfs niet om 'het gebaar' of de ophef als die bankjes binnen een week in vlammen zijn opgegaan.

Het gaat om de centen.

In de raad hebben mensen hier, à raison van, over zitten vergaderen. Er is een salaris gestort naar een projectontwikkelaar. Er is een zak geld overgemaakt naar een bedrijf, dat een normaal bankje (drie maal over de kop) in een paar kleurtjes heeft gespoten (vijf keer over de kop want 2k lak). Er is een bom duiten naar een ander bedrijf dat die dingen geplaatst heeft. En tenslotte zijn er nog wat pret-letter figuren geweest die als 'adviseur' hun factuurtje vergoed zien worden.

Al die centen, bij elkaar een hoop, zijn nu weg. Die zijn van de belastingbetaler 'afgepakt' en uitgegeven. En tuurlijk, op het geheel is het en druppeltje, maar zo worden er dagelijks hele emmers geld weggespoeld. Door de plee, het riool in. Gemeenschapsgeld. Dat gewoon beter had kunnen worden uitgegeven. Maar ja, daar hebben de inwoners voor gekozen. Hopelijk leren ze het ooit nog eens.