Mensen, vingers graag. Is er iemand, ook maar één iemand, misschien één enkel tikkie naïef en dromerig ingesteld iemand, een beetje, niet veel hoor, hoeft echt niet, gewoon maar een beetje, of een héél klein beetje, of zelfs maar een ietsie pietsie tietsie lietsie sietsie wietsie kietsie beetje VERBAASD dat Rutger Groot Wassink, thans wethouder en binnenkort lijsttrekker van GroenLinks in Amsterdam, aan zijn ambtenaren vroeg om tegen de pers te doen alsof hij slecht bereikbaar was en daarom niet kon reageren op een rapport waaruit bleek dat anti-homogeweld in Amsterdam zeg maar best wel vaak wordt gepleegd door individuen van de signalementische persuasie? Laten we eerlijk zijn: wij niet.

Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet onze vingers aflikken bij de volgende passage uit de T. vol leiderschap, daadkracht, durf, rechtvaardigheid en moed. "Als De Telegraaf op 19 juli vraagt waarom het document pas een half jaar na afronding is opgestuurd, geeft de wethouder aanvankelijk niet thuis.

Ook een interviewverzoek van het Radio1-programma Dit is de Dag wordt afgehouden, blijkt uit appverkeer. ’De wethouder is met reces en slecht bereikbaar’, sms’t zijn woordvoerder naar de radio-redacteur, terwijl er achter de schermen gewoon direct contact is met Groot Wassink die 10 minuten later al naar zijn ambtenaar appt dat hij ’niets doet. Afhouden lijkt me goed. Zeg maar dat ik op vakantie ben en slecht bereikbaar’.

In het appverkeer constateert een ambtenaar: ’Rutger (Groot Wassink red.) wil dat er verder niet gereageerd wordt’. Als ook de Volkskrant aan de bel trekt, slaat de paniek op het stadhuis toe, zo lijkt het. ’Oke en de Volkskrant heeft nu ook vragen’, waarop een ambtenaar reageert met ’nooooo’."

