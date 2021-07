Ellie Lust did nothing wrong. Keiharde scoop met nieuwswaarde uit de belangrijkste stad van Europa. Uit het rapport 'actieonderzoek Anti-discriminatie LHBTIQ+' (PDF), opgesteld op verzoek van GroenLinks-wethouder Groot Wassink (diversiteit en antidiscriminatie, lol) blijkt namelijk dat alle vooroordelen vooral oordelen zijn. In alle vijftien diepte-interviews met slachtoffers worden "overeenkomstige daderkenmerken genoemd: Amsterdammers die een ’niet-Nederlandse achtergrond hebben’, ‘in veelbesproken gevallen gaat het om groepen jongens in de tienerjaren’ en Marokkaanse jochies. ’Lichtgetint’ is onder meer de aanduiding." Vijftien is natuurlijk maar een fractie van het bijna wekelijkse anti-homogeweld in Amsterdam. Het onderzoek is volgens het onderzoek dus "niet representatief", maar er worden "wel patronen herkend".

Nou, wij herkennen nog een paar patronen. Het onderzoek dateert van 1 februari, maar werd op de sterfdag van Peter R de Vries gepubliceerd en tijdens het zomerreces naar de raad gestuurd. Nog zo'n patroon: "GL-raadslid Tirza de Fockert heeft geen tijd gehad om het rapport te lezen en kan daarom niet reageren." En nog eentje: Groot Wassink weigert in te gaan op de vraag waarom het onderzoek een half jaar op de plank is blijven liggen. En volgens Halsema (GroenLinks ja), was "De gedachte dat het zich alleen maar onder één groep concentreert volgens mij een illusie." WAT LIGT ER NOG MEER OP DIE PLANK?

Een echte page turner, naar het schijnt

"Weinig oog voor slachtoffers", volgens DENK Amsterdam