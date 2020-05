Sorry dat we nu pas terugkomen op M maar we moesten kiezen tussen glas eten en M kijken, maar we hadden geen zout meer en dus moesten we eerst naar de winkel. Zangeres Ellie Lust zat weer wat augurken weg te kauwen over de lieve stad van de hoop en het gegeven dat er nogal wat homo's in elkaar worden gebietst door kleingepikte Marokkanen jongeren. In het verleden zei Ellie daarover: "Als wij spreken met mensen die slachtoffer zijn geworden van een dergelijk feit (bedoeld wordt: geweld tegen homo's, GS) dan horen wij wel dat mensen veelal praten over vermoedelijk Nederlandse jongemannen met een Marokkaanse afkomst. Daar hoeven we ook niet al te moeilijk over te doen." Ellie kreeg destijds meteen een tik op de vingers van een snor hoger in rang - die zag het iftarvreten al aan zijn neus voorbijgaan - en dus werd de keutel ingetrokken.

Maar nu is Ellie een vrij mens EN ZE HEEFT HET GEWOON WÉÉR GEZEGD. IN DE MSM. "Een oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren als dader." Schoorvoetend weliswaar, want straks wordt Ellie gecanceld en dan mag ze van Rob Jetten niet meer op de regenboogboot, maar zit ze met collega-banneling Frits Huffnagel een kopje thee te drinken. Vervolgens braakte Ellie wéér de gebruikelijke uilenbal uit over 'islam heeft er niks mee te maken' maar reeds in 2014 lazen we de waarheid al in de Volkskrant. "Een oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren als dader." Het is wat.