Bij Dit is M (een praatprogramma voor en door mensen met kort pittig haar waar de geur van ribstof en seksuele revolutie uit lang vervlogen decennia omheen hangt) werd een heet hangijzertje op tafel gelegd: het antihomogeweld in de lieve stad Amsterdam. Specifieker: het Marokkaans-islamitische anti-homo herhaalgeweld tegen Fabio & Daniël in Amsterdam Oost. Alleen: dat werd niet benoemd. Bij M (afkorting voor "Margriet van der Linden" - red.) waren daartoe aangeschoven: Sebas Diekstra, advocaat van het koppel, Femke Halsema, hoofd van een semicrimineel probleemgezin in Amsterdam (en burgemeester), en Rob Jetten, fractieleider van LHGBTQI66. En die zeiden, volgens de ankeiler, dat "De maat is vol". Alleen: dat zeiden ze niet. Femke Halsema heeft in het antwoord op de vraag "Welke groep?" heel veel woorden nodig om géén "Arnon Grunberg" "voornamelijk jongeren met een islamitische achtergrond" te zeggen.

Rob Jetten probeert het op zijn beurt met een (zelfverzonnen, nooit gebeurde) anekdote waarin hij een Marokkaans meisje en een transgendermeisje in hetzelfde hokje stopt om een veel te breed, kapot-veralgemeniseerd en daarmee volstrekt nietszeggend punt over discriminatie te maken, waar zijn social media-mannetje (of vrouwtje, kan allemaal tegenwoordig) vervolgens politieke spam van maakt. En zo zijn we weer een stap verder achteruit, want laffe wegkijkende duikende politici hadden we altijd al, en twee dappere homo's die zich niet zomaar in elkaar laten beuken zonder te benoemen door wie en waar dat is gebeurd, verlaten de voormalige homohoofdstad. En daarmee verliezen we weer een stukje vrijheid ten gunste van een giftige homohatende religieuze ideologie die niet bij naam genoemd mag worden, omdat er altijd wel ergens een twitterende niet-moslim gevonden kan worden die onaardig doet tegen homo's, en er altijd wel een moslim genoemd kan worden die zelf ook wel eens gediscrimineerd (maar nooit mishandeld) is vanwege zijn geloof.

Ja, zo komen we er wel niet, en wordt toch weer normaal gemaakt, wat niet normaal is.

Ellie Lust durfde het ooit nog wel te benoemen

Maar ja, die moet tegenwoordig ook haar brood verdienen met de kop in het NPO-zand

Zelfs de Azaanbode constateerde in 2008 al....