Ja, ook de Volkskrant heeft het in de berichtgeving over: 'Twee tieners', en 'De politie is nog op zoek naar de overige jongeren.'

Maar in diezelfde krant staat vandaag een berichtje over het groeiende antisemitisme in Duitsland, waarin wordt gezegd dat "In ongeveer de helft van de gevallen komen de daders uit rechtse hoek". En dan met name in Oost-Duitsland (waar men ca 30 jaar na de hereniging toch nog altijd flink achterligt op het westen qua bepaalde normen, waarden, en democratische opvattingen), maar goed, als de feiten de feiten zijn, dan is dat zo.

Maar waar de MSM eigenlijk altijd met een zekere gretigheid het wangedrag van (extreem)rechts benoemen, hullen ze zich in 'neutrale' vaagheid en verbale rookgordijnen indien het om allochtonen handelt. Over de 'andere' helft die voor antisemitische 'incidenten' verantwoordelijk is in Duitsland, wordt met geen woord gerept. Geweld tegen homo's in Amsterdam wordt altijd bedreven door 'jongeren', 'tieners', dan wel 'mannen'.

En dat is hypocriet. Als je zo verlekkerd extreem-rechts weet te noemen in je berichtgeving - en dat mág hoor, hou me ten goede - moet je wel een béétje consequent zijn door ook de 'migratie-achtergrond' te benoemen van lieden die zich ook schuldig maken aan wangedrag, homogeweld, en antisemitisme.