Want een schermutseling met De Roedel eindigt nooit met de schermutseling. De eer van de ummah is aangetast en dat zul je weten ook. Het homostel aan de andere kant van de bovenstaande camera wordt "bedreigd sinds ze aangifte hebben gedaan en een van hen de beelden online heeft gezet. Dat bevestigt een van de slachtoffers, Fabio Viana, aan De Telegraaf." En dan gaan de daders een stuk verfijnder te werk dan een baksteen door het raam. "We zijn een tijdje geleden op internet benaderd door iemand die zich voordeed als journalist van de NOS. Hij wilde graag een interview met ons doen en vroeg naar ons adres."

Dat adres gaven ze niet en navraag bij de NOS leerde dat er helemaal geen verzoek voor een afspraak was gedaan. Homo's, oké, maar nu komen ze aan de NOS en dat pikken we dus echt niet. "En zo zijn er meer incidenten geweest. We hebben ons al meerdere keren gemeld bij de politie. Het is een vreselijke situatie, want ik kan niet meer normaal naar buiten gaan. Ik heb geen spijt dat ik die video online heb gezet. Het is iets wat we moesten doen omdat dit soort homohaat te vaak voorkomt." Zin in mannen nu.