Aan alle huichelaars als Nasrdin Dchar, Sylvana Simons, Farid Azarkan, Jerry Affriyie, Harriet Duurvoort, Abdelkader Benali: dit is het gedrag dat walging bij Nederlanders oproept en dat jullie nu afschuiven als "racisme".

Nee dus. Nederlanders walgen van criminaliteit, agressie, intolerantie, antisemitisme, frauduleuze praktijken, uitvreterij, religieus extremisme, misogynie, homofobie, dat eeuwige no good for nothing. Dat zijn jullie "racisme' gaan noemen - en daar tuinen wij niet in. INtegendeel: jullie zouden je in je handjes moeten knijpen dat Nederlanders zo tolerant zijn jegens de ellende die jullie over ons hebben uitgespoeld.

O, en de zojuist genoemde huichelaars lopen in een wijde boog om dit soort tuig heen om vervolgens in een zaaltje vol welwillende blanken over racisme te gaan jammeren.