Maar wel bij de vorige verkiezingen braaf D66 of GL gestemd, lieve jongens?

Er wordt vaak gesproken over de spagaat van de linkse partijen: enerzijds alles wat vreemd en anti-westers is verwelkomen, anderzijds de rechten van minderheden centraal stellen. Zo krijg je het verschijnsel dat de ene favoriete minderheid de andere doodgeknuffelde minderheid te lijf gaat. Waar sta je dan als hard-deugend linksmensch? Ga je vol voor tolerantie en vrijheid en zet je de aanvallende partij op hun nummer? Of druk je wat posters, verschuil je je in je ambtenarenpaleis en laat je het verder aan de straat over? Juist, dat laatste.

Er is eigenlijk helemaal geen spagaat. De linkse politieke theorie gaat uit van een permanente staat van revolutie. Tradities moeten stuk, oude structuren moeten verdwijnen. Waarom? Dat weten de linkse politici zelf niet, het zit nu eenmaal in hun bloed. Het destructie-gen.

Daarom worden massaal anti-westerse elementen geïmporteerd, daarom krijgen extremistische acroniemen de vrije hand - en zelfs subsidie - om de samenleving te ontwrichten. En tot die laatste groep moet ik helaas ook de harde kern van de LHBT-drammers rekenen, die het al lang niet meer om acceptatie maar om overheersing en het stellen van nieuwe normen te doen is.

Het lijkt op het eerste gezicht vreemd dat de linkse politiek, met haar obsessie voor een sterke staat die op alle terreinen van de maatschappij ingrijpt, zich in de oorlog tussen haar twee favoriete groepen minderheden zo afzijdig houdt.

Maar als je de kern van de linkse filosofie erbij houdt (de permanente wereldrevolutie) is het niet verwonderlijk. Eerst chaos en geweld, vernietiging van de bestaande orde, dan pas het aardse paradijs. De kunst is dus om een en ander in evenwicht te houden, op het kookpunt, maar niet eroverheen.

Meer eiergooiers en homo-meppers? Dan voeren we het provocatie-niveau op de gay parade nog wat op. Net zolang totdat de westerse tradities en normen, zijnde de gemeenschappelijke vijand, in het spanningsveld vermorzeld worden.