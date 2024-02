Hallo allemaal wat totally marvelous dat u er bent in de digitale Reguliers! Ook zo gaynoten van Frans Timmermans die alle problematiek in dit land in de schoenen schoof van alles te rechterzijde van D66? Mooi! In Slotermeer vloog er maar weer eens een steen door de ruit van een woning met een regenboogvlag aan de gevel. FURRRDOMME! Londsdale-trui, bomberjacks, kale kop, jaja dat zie je zo! Twee rasechte Timmerfransmannen! Hallo Rutger Groot Wassink? HALLO RUTGER GROOT WASSINK? Wat zeg je?? Slecht bereikbaar? Het is meivakantie??