Het was vannacht weer uitermate gezellig in de Stad van de Hoop Gezeik. Bewoners van de Kinkerstraat en omgeving schrokken rond 3.40 uur wakker van een serie enorme explosies: Mohammedje en Mohammedje (het is weer eens wat anders dan Pietje en Klaasje) waren bezig met een plofkraak bij de Primera. Zeg mensen, we blijven niet bezig met die Primera's he! Bewoner Allard Pronk tegen Het Parool: "Ik keek naar buiten en ben meteen gaan filmen. Toen hoorde ik nog een derde knal. Dan zie je ze daar naar binnen gaan en met koplampjes op hun hoofd wegrennen met de buit. Ze reden vervolgens op een scooter weg de Ten Katemarkt op." Weer een turfje erbij op de kampioenenlijst. Wollah!