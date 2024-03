Plof, zei het envelopje in de lade van uw notaris, en kraak zei uw huwelijk waarvan hij morgen de scheidingsakte ondertekent. Maar dit was een andere plofkraak op de Zuidas. "Vanochtend rond 4.30 uur vond bij de ticket- en servicebalie op Station Zuid een plofkraak plaats. (...) Het perron van spoor 1 en 2, waaronder de explosie plaatsvond, is nog niet toegankelijk. Bij de explosie vielen er geen gewonden. Van buitenaf is wel flinke schade te zien. De plofkraak gebeurde vanochtend rond 4.10 uur bij de ticket- en servicebalie."

NS-servicebalies, de nieuwe Apple-winkels onder de plofdoelen. De nasleep was kleurrijk trouwens, niet alleen de gebruikelijke blauwe en witte pakken, maar zelfs de groene pakken trokken uit. De NS zegt te verwachten dat de problemen rond 08:30 verholpen zijn.

Zouden de daders "Amsterdammers" zijn geweest?