Zozo. Levenslang voor """NEDERLANDSE""" plofkraker die op de vlucht Duitse man doodreed (NOS). Dat is andere koffie dan thee of een taakstraf met aftrek van voorarrest. Verdachten in Duitse rechtbanken mogen de gekste dingen meeslepen om hun privacy te beschermen. Heel vaak zjin dat ordnermappen, zo ook bij Yasser Ordnermappaoui, die levenslang kreeg voor het doodrijden van een medeweggebruiker na een nogal sneue plofkraak met maar 40k buit.

De eindgrap van het NOS-bericht staat ook echt aan het eind.

In de rechtbank verklaarden de plofkrakers dat ze in Utrecht waren geronseld voor de plofkraak. Via hun mobieltjes hadden ze aanwijzingen gekregen. De advocaat van de tot levenslang veroordeelde gaat in beroep.

===

Pling. U hebt 1 bericht

"Wolla, je moet plofkraken in Duitsland"

oké baas

===

Ja, kom nou