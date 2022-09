1 minuut stilte bij een Geldmaat :(

Strijderssssss. Nu al meer plofkraken dan in 2021. En iedereen maar roepen dat het tegenwoordig zo ingewikkeld is om een plof te zetten. Nee hoor. Dat is gewoon een combinatie van Marokkaans doorzettingsvermogen, Marokkaanse inventiviteit, Marokkaanse werklust en Marokkaanse inzet, want met een 9-tot-5-mentaliteit kom je er natuurlijk niet. Hup plof, donnies trekken en dan hefla in Marokkanië. En wat een historische dag ook voor een record, op de verjaardag van de geldautomaat: "In Nederland verschenen op 15 september 1976 bij de Gemeentegiro Amsterdam in het bijkantoor aan de Van Swindenstraat in Amsterdam-Oost de eerste geldautomaten. Dit waren Automated Teller Machines." Gefeliciteerd allemaal! Dat we nog maar lang mogen genieten van cash geld.