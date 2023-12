Plofkraken en Kerstmis, twee dingen die op het oog weinig met elkaar te maken hebben. Maar: iedereen moet natuurlijk een vrolijk kerstfeest kunnen vieren! En als je geen dertiende maand van je baas krijgt, moet je 'm zelf maar halen. Zoals de jongens die eigenlijk helemaal geen kerstfeest vieren. Derhalve een dikke vette plofbeuker in Amsterdam-Gaza. Er is een halve gevel uitgeblazen, er zijn ramen gesneuveld en iedereen zit weer in de angst en met de ellende. Gelukkig hebben Jan* en Piet* weer wat bankbiljetten om geen kerstspulletjes van te kopen. Jezus Christus!

*lol niet echt Jan en Piet