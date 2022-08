Het is onrustig in de Stad van de Hoop gezeik. Vannacht weer een biem bij het Leidseplein. En dat Leidseplein - u kent het vast wel - is een Monopoly-vakje zonder vakje. Het is daar: altijd druk. Altijd. "De politiewoordvoerder zegt dat er ook meerdere mensen zijn die het hebben zien gebeuren. Mede vanwege het warme weer was het, ondanks het late tijdstip, relatief druk op straat. 'We hebben al best wat getuigen gesproken'." Onlangs was het daar ook al raak. Heeft er iemand weer een lading coke gejat van een ander, of heeft er iemand te lang staan douchen? Wat is het toch een lieve stad.