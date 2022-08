Als bewijs dat onze hoofdstad een hete zomer doormaakt hier direct een vervolg op het bericht van gisteren, want vannacht was het wederom raak. Deze keer geen onderlinge ruzie, maar een poging tot financiële verrijking middels een plofkraak. Meerdere knallen wekten rond 5:00 uur de bewoners aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West en de ravage is enorm voor die paar flappen die ze mogelijk uit deze tap trokken. Een brand in het pand, twintig woningen ontruimd en de EOD die een drukke ochtend beleeft: het houdt de buurt lekker bezig. Dat is het risico van het leven in de bruisende Stad van de Hoop, want dit is alweer de zesde explosie in augustus en de tiende in een maand tijd nadat in de eerste helft van 2022 het aantal ontploffingen ook al eeuh... explosief was gestegen. De warmte is bij de korte lontjes in ons hoofdstedelijke kruidvat naar het hoofd gestegen en het einde van deze knalzomer is nog niet in zicht. Sterkte Amsterdam, gelukkig hebben jullie een burgemeester die jullie bijstaat in deze uitdagende tijden. Oh nee, wacht...

