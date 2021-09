Kent u die mop over die regel die moet voorkomen dat mensen beleid gaan voeren vanuit de emotie? U raadt het al, die wordt overboord gegooid vanwege hoog oplopende emoties. In dit geval de emoties van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema die er alles aan doet om haar stad te voorzien van een Peter R. de Vriesstraat. In de gemeente geldt de regel dat straten niet vernoemd worden naar personen die korter dan vijf jaar geleden zijn overleden om te voorkomen dat massale rouw het beleid beïnvloedt, maar voor Peter R. de Vries (pas zeven weken dood) is dit plots niet meer belangrijk. "De vijfjaarstermijn is wat mij betreft niet heilig", aldus haastige Halsema. "Het lijkt mij van groot belang dat we Peter op een waardige manier in Amsterdam herdenken." En dus koerst BM Halsema aan op een uitzondering om haar eigen wil door te drammen. Net als die uitzondering op de coronaregels voor dat BLM-protest of de uitzondering op de woningonttrekkingsregel zodat ze zelf een tweede huis kon kopen of die uitzondering op het aanpakken van wapengeweld door zelf een pistool in huis te hebben. Iemand zei ooit: "Als iets één keer gebeurt is dat een incident. Als het in korte tijd twee keer plaatsvindt is dat heel toevallig. Als het drie keer gebeurd is er sprake van een patroon. En als een vierde geval vrijwel identiek is, dan is dat ronduit verdacht." Goenavund!