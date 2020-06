Waarom een demonstratie tegen de dood van een zwarte man in Amerika zo belangrijk is in dit land ontgaat me volledig, maar inderdaad: Het recht op demonstratie is er nu eenmaal. Halsema vond dat prevaleren boven ordehandhaving, of zoals zij het uitlegt: Ze verwachtte nog grotere chaos als zou zijn opgetreden met harde hand en boetes. Voor dat laatste is iets te zeggen, maar dan nog is het verwijt aan haar adres terecht dat eerder in de demonstratie de kans om op te treden is gemist.

Edoch, iedereen valt over Femke Halsema, maar de organisatie van deze demo valt iets aan te rekenen. Ten eerste dat zij een samenscholing hebben georganiseerd, wat gewoon verboden is, en ten tweede daarmee dus een dikke middelvinger geven aan iedereen die zich wel aan de regels hielden, aan de ordehandhavers die boetes uitdelen aan argeloze eigen-tuinzitters, joggers, families van 4 in een auto enzovoort en niet onbelangrijk: ze ondermijnden hiermee ook direct het doel van de demonstratie. Aandacht vragen voor de dood van Floyd en racisme. Iedereen had kunnen bedenken dat de ophef over zo'n demonstratie het onderwerp "racisme" naar de achtergrond zou drukken. De organisatie heeft dus de beweging tegen racisme geen dienst bewezen met deze demo.

Mijn vermoeden is dat de ego's van de organisatoren belangrijker waren dan het doel van de demonstratie zelf. Dat men zich zodanig belangrijk heeft geacht, dat deze demonstratie moest plaatsvinden, ongeacht de effecten op hun eigen gestelde doelen.

En dan nog: George Floyd is helaas omgekomen bij zijn arrestatie, wat altijd een slechte zaak is, maar hij was niet bepaald een model-burger of zoiets. Hij had een lang strafblad inclusief gewapende overval op een vrouw alleen thuis, op zoek naar geld voor drugs. Hij was geen schatje.

