Het is erg genoeg. In de VS gaat veel fout. En ook de Nederlandse politie is racistisch - en niet alleen de blanke dienders.

Het is gewoon typisch: laag opgeleide mensen met onderbetaalde rotbaantjes die onder stress staan en zien en meemaken wat de politici in de statistieken verdoezelen.

Hoe het ook zij, er zijn weinig politie-doden in Nederland en gelukkig hebben we zo wat geen gevallen waarbij huidskleur een rol speelt.

Dat mensen verontwaardigd zijn over wat er in de VS gebeurt, prima. Ik zou ook graag met wat blanke mensen een keer op de dam gaan om te protesteren tegen de frequente racistische moord- en roofpartijen van negers op blanke Afrikaners.



Maar wat de gelegenheid ook is, het rechtvaardigt niet het selectief loslaten van de Corona-regels.