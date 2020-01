De aanpak die in Rotterdam "inmiddels honderdduizenden euro’s aan belasting en opeenstaande boetes heeft geïnd, gestolen merkkleding, auto’s en crimineel vermogen in beslaggenomen en onterechte of dubbele uitkeringen stopgezet" wordt in Amsterdam niet overgenomen. Burgermoeder Halsema laat weten dat deze vorm van proactieve controle in Amsterdam "al geruime tijd niet meer uitgevoerd vanwege de schijn van etnisch profileren die dat met zich mee kan brengen." Halsema zelf heeft in de driehoek met politie en OM "besproken om af te zien van dergelijke pro-actieve verkeerscontroles." Duiding du jour komt uit verwachte hoek, want inderdaad is het Femke die nu zélf (terecht) poneert dat criminaliteit etnisch te profileren valt. In plaats van proactieve controles zet Halsema in op "dynamische verkeerscontroles" door "rechercheurs met kennis over de zware criminaliteit". Het zal. Zin in dynamiek nu.