Ik vind Amsterdam nog steeds een gave stad. Prachtige binnenstad, mooie musea, prima restaurants (het nachtleven begeef ik me niet meer in, maar was vroeger uitstekend), internationale sfeer en veel reuring. Die nostalgie uit de jaren negentig herken ik, maar voor tieners van nu is het nog steeds een aanlokkelijke stad. Het stadsbestuur is, laten we zeggen, apart, maar dat is ook niks nieuws, dat was eigenlijk altijd wel zo. Alleen de Amsterdammer is niet altijd even prettig om mee om te gaan (van de types in Zuidoost tot de types in Oud-Zuid, maar vooral die bewoners die geboren en getogen zijn in Veenendaal, Venlo, Vlissingen of Veendam die na 3 jaren in de grote stad zich nog Amsterdamser wanen dan de Jordanees die er zijn hele leven al woont).