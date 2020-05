Als reactie op twee artikelen, Halsema en D66, Gog en Magog (Ezechiel 38)

In een huishouden zijn er altijd een papa en een mama, ze werken samen en voeden de kinderen op. Door liefde zijn ze tot elkaar gebracht en door die liefde kunnen ze ook offers brengen. Ieder doet waarin hij/zij het beste is. Dat laatste moet de maatstaf zijn. Laat iedereen doen waarin hij/zij het beste is en buiten het huishouden, in de maatschappij, geldt dat net zo goed. In de medische en verzorgende beroepen zie je verhoudingsgewijs meer vrouwen. In de technische en bestuurlijke beroepen juist meer mannen. Ook dat lijkt een beetje op thuis: moeder zorgt en vader doet de klusjes. Schoenmaker blijf bij je leest zou ik zo zeggen…

Kijk naar je talent. Jetten vind ik voor D66 een fantastische lijsttrekker. Maar dat heeft een beetje een gemene reden. Het is zowel man van buiten en vrouw van binnen. Het is zo hypocriet als maar kan en bovendien: een echte ontkenner en wegkijker. Ook wil het Nederland economisch de nek omdraaien door veel geld aan het buitenland te schenken terwijl de werkloosheid in Nederland tot ongekende hoogten zal stijgen. Steeds meer mensen zien dat en het is de beste garantie voor een enorme verkiezingsnederlaag!



Bij FvD constateer ik dat de oprichter Baudet aanvankelijk een goede boodschap had en een verfrissend alternatief bood voor de VVD en zelfs de PVV. Inmiddels heeft hij nogal wat politieke uitglijders gemaakt en nu hij een zelfverrijker, huisjesmelker en afstotend persoon als Haga vanwege de macht toelaat tot zijn partij, zal hij veel kiezers wegjagen. Bij Forum zouden Annabel en Eva de lijst kunnen trekken en opnieuw de frisheid kunnen uitstralen waarover Baudet in het begin beschikte.

Om bedrijven en organisaties sterk te houden, productief en concurrerend, is talent nodig. Bij vacatures moet je dan kiezen voor de beste kandidaat; dat kán een man zijn, een vrouw, iemand van Nederlandse origine of afkomstig uit het buitenland. Het is m.i. volstrekt verkeerd om op een positie een vrouw te kiezen omdat de afspiegeling in de maatschappij 50/50 is en dat je dat ook wil terugzien in de organisatie. Een afspiegeling van de maatschappij roept meteen de vraag op wat je dan moet doen met allochtonen. Mensen die slecht Nederlands spreken, andere gewoontes hebben en minder goed zijn opgeleid, schaden een bedrijf als je ook iemand had kunnen kiezen die op geen enkele wijze uit de pas loopt. Kies altijd de beste kandidaat en sta bedrijven ook toe dat te doen. Organisaties als de NPO of redacties van linkse kranten kennen een oververtegenwoordiging van blanke mensen en zijn derhalve extreem exclusief. Ze willen kwaliteit in huis hebben maar eisen van anderen dat ze inclusief zijn. Soms beschikken ze wel over een excuus neger/Turk/Marokkaan, die perfect Nederlands spreekt en die brengen ze dan ook bij elke gelegenheid in beeld: “Kijk ons eens deugen!” Daarmee is ook bevestigd hoe het werkt: de zeer gemotiveerde en aangepaste, hardwerkende allochtoon krijgt een goede baan en is daarmee een voorbeeld voor de rest. Nederland biedt kansen aan iedereen, als je maar wil.

En dan nog iets over vrouwelijke burgemeesters: Halsema, een vrouw en burgemeester van de grootste stad in Nederland. Iemand die loog: ik stap definitief uit de politiek en ambieer geen bestuurlijke functie… steun voor moskeeën terwijl staat en kerk gescheiden zijn… na een aanslag in Nieuw Zeeland organiseert ze een steunmanifestatie voor moslims in Nederland en een week later, als een Koptische kerk door moslims wordt uitgemoord of Boko Haram meisjes vermoordt en ontvoert, NIETS! Ze is de slechtste burgemeester van Europa, en ze is het geworden omdat ze vrouw is én van GroenLinks, terwijl ze volstrekt niets kan, niet eens haar eigen gezin fatsoenlijk aansturen. Nu ze dat zelf ook in de gaten heeft, stuurt ze haar kat om de raad voor te zitten.