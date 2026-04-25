Oké de context is helemaal niet leuk want amulettenverkoper Russell Brand wordt onder andere beschuldigd van de nogal heftige verkrachting van een zestienjarige meid (waarmee hij erkent naar bed te zijn geweest toen hij dertig was), in onder meer haar keel. Brand is bovendien kopstuk van een internationale beweging die graag dweept met Jezus Christus, maar zelfs aan het kruis genageld geen enkele Bijbelpassage zou kunnen opdissen. Nee, serieus: de goede man wordt hier door Piers Morgan aan het kruis genageld, en blijkt geen flauw idee te hebben wat er allemaal in dat malle boek staat. Schitterende, veelzeggende tv, die we niemand willen onthouden.