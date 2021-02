Ik was een paar weken geleden in een Frans skidorp (hihi stiekem!) en daar is het ondanks de vrije strenge lockdownregels (om 18 uur gaat de avondklok in) hartstikke gezellig op het plein waar alle barretjes zijn gevestigd. Fakkeltjes, vuurkorven, buitenbarretjes, streetfood etc. Gendarmerie keuvelt wat met de mensen en tikt iemand op de schouder bij een 'overtreding'. Net als in het laatste filmpje. Who gives a fuck, de lokale ondernemers compenseren wat en HET IS IN DE BUITENLUCHT. Dat brave burgerlijke geklets van die achterlijke twitteraars in Nederland smoren elk creatieve initiatief in de kiem.