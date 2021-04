U moet vooral heel erg boos zijn op een paar mensen die op Koningsdag een pilsje gingen drinken en juist niet op ons kabinet, dat echt het beste met ons voor heeft en helemaal niet de hele tijd loopt te goochelen met statistieken om toch maar vooral de indruk te geven dat die TO-TAAAAAAA-LE SHITSHOW die ons vaccinatiebeleid is geen totale shitshow is. Terwijl het dus wel een totale shitshow is. Ga maar na. Eerst lagen we te suffen toen er wat geld nodig was voor een vaccinfabriek in Leiden, toen tekenden we wat contractjes maar besloten we de boel toch maar uit handen te geven aan de Europese Faal Unie van Ursula niet bepaald von der Leyendakje. Daarna hadden we wel ons voorbereid op het Astra Zeneca vaccin dat niet kwam, en niet op het Pfizer vaccin dat wel kwam, deed Hugo de Jonge alsof eerder beginnen met prikken (de uitweg uit die hele corona-ellende, red.) alleen maar symbolisch was, maar stonden we wel mooi symbolisch helemaal achter in de rij. Vervolgens maakte Hugo de Jonge na paar trombosegevallen iedereen poepdoodsbang voor het Astra Zeneca vaccin, om later bij het Janssen vaccin na een korte pauze juist weer wel door te gaan prikken. Ze doen maar wat bij het ministerie van VWS, en dat komt allemaal omdat Hugo de Jonge niks kan. En nu blijkt dus voor de tweede (!) keer (!) het aantal gezette prikken in werkelijkheid een stuk lager te liggen dan door het ministerie van Volksverlakkerij, Wanbeleid en Spindoctors is voorgespiegeld. We hebben 220.000 prikken minder gezet dan was gezegd vanwege 'een rekenfout'. Man. Man. MAN.

UPDATE: Ondertussen ligt volgens Marino ook CoronIT plat