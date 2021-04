Maakt helaas niks uit op welke partij je stemt, dit probleem ligt bij het totaal kapotbezuinigde overheidsapparaat: Jaren en jaren van bezuinigingsrondes waar iedereen die vertrok een premie meekreeg hebben er voor gezorgd dat iedereen die iets kan vertrokken is. Mogen jullie raden wie niet weggingen. Hugo plukt hier nu de wrange vruchten van, kan me voorstellen dat hij he-le-maal gek wordt van de muur waar hij tegenaan loopt bij z'n ministerie.

Goed functionerende overheidsambtenaren vind je alleen nog in de sectoren waar mensen werken uit idealisme: Defensie, onderwijs en de zorg. En dan alleen nog het operationeel personeel, de managementlaag is net zo rot als elders. Het advies is dan ook om Defensie hierin te betrekken: zij kunnen goed omgaan met crisis situaties. De GGD niet.

Wat het ambtelijk misbaksel betreft dat onze successievelijke kabinetten geschapen hebben: De enige oplossing die ik zie, is om het functioneringsgesprek in ere te herstellen, consequenties aan slecht functioneren te stellen, mensen die goed presteren te belonen met een hoger salaris en het loonschalensysteem over de blommen te gooien. Ambtenaren weten nu exact wat ze over 10 jaar zullen verdienen waardoor elke prikkel om je best te doen ontbreekt.

Voor wie zich afvraagt waar dit van betaald moet worden: Laat de staatsschuld maar oplopen tot 100%. Geld is gratis en we lopen zo ver uit de pas met de zuidelijke landen dat het anders eindigt met een constante geldstroom daarheen.



Voor wie zich afvraagt wat er dan zou gebeuren als de rente begint op te lopen: De historisch rente daalt al meer dan 50 jaar vrijwel constant. Niet raar ook gezien het ruimhartige monetaire beleid dat onze nationale banken en de ECB voeren. Dit gaat niet veranderen want dan breekt (vooral in het zuiden van Europa) burgeroorlog uit.



Stoppen met de boekhouders- / keuterboertjesmentaliteit en een beetje ballen tonen dus, is mijn advies. Zeer zwaar investeren in Defensie, zorg, onderwijs, transport en groene technologie. Niet zeiken, niet wapperen met je vingertje of met een budgetboekje in je hand, gewoon 400 miljard aan beschikbaar geld investeren.